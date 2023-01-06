بعدما تغيّبتا عن جلسة المحاكمة... محامي منة شلبي يكشف المرض الذي تعانيه والدتها!

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أعلن محامي الفنانة منة شلبي، خلال مرافعته للدفاع عنها في قضية تعاطي المخدرات عن مفاجأة كبرى قبل صدور الحكم عليها بالحبس عاماً مع إيقاف التنفيذ وغرامة 10 آلاف جنيه.وقال المحامي محمد بهاء أبو شقة، إن الفنانة زيزي مصطفى والدة منة شلبي تعاني من الألزهايمر وتتواجد ابنتها بجوارها طوال الوقت لرعايتها، وأن هذا هو السبب الذي جعل موكلته تغيب عن المحاكمة هي ووالدتها.وكانت زيزي مصطفى قد تعرضت للعديد من الأزمات الصحية مؤخراً حيث تبلغ من العمر 74 عاماً، واختفت عن الأنظار والأضواء منذ فترة طويلة بسبب حالتها الصحية.