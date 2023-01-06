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فنون ومشاهير

دخل في غيبوبة... إبن جورج وسوف في المستشفى وحالته حرجة

Lebanon 24
06-01-2023 | 04:09
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بعد تغريدة إليسا التي طلبت عبرها التبرع بالدم من فئة o+ عبر "تويتر" لمريض موجود في مستشفى في بيروت، تبيّن أنّ المريض هو وديع إبن الفنان جورج وسوف.
 
 
وأفادت مصادر أنّ وديع دخل إلى المستشفى لإجراء عمليّة جراحيّة في المعدة، وأُصيب بنزيف أدّى لدخوله في غيبوبة، ما دفع البعض من محبّيه في الوسط الفنّي والإعلاميّ لطلب الدم له، بعدما وُصفت حالته بالحرجة.
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