ما هو سر المايكروفون الخاص بـ ناصيف زيتون؟

كشف الفنان السوري ناصيف زيتون عن سر المايكروفون الخاص به الذي يكون في حفلاته.

وقال ناصيف خلال لقاء له ضمن برنامج "MBC Trending": "مع بداية ظهور فايروس كورونا، اضطررت لتخصيص مايكرفون وستاند له خاصين بي، وذلك تخوفاً من إمساكي أو غنائي بمايك كان قد استعمله أحد آخر، حتى لا تنتقل لي العدوى فيما لو كان أحدهم مصاباً".

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وأضاف: "صممت المايكرفون لدى شركة إنكليزية، وأخذ حوالي ستة أشهر حتى بات جاهزاً للاستعمال، كما أنه يصدر ضوء وعليه اسمي، وهذا ما أصبح فيما بعد يشبه هوية أو شيء خاص بي على المسرح".

من جهة أخرى، تحدث ناصيف عن أغنيته الأخيرة "بالأحلام"، وقال إنها "أغنية لطيفة وكلامها قريب جداً إلى القلب عمل عليه الكاتب نبيل خوري بكل سلاسة ووزعها سليمان دميان وأخرج الكليب أخي وحبيبي إيلي فهد". (سيدتي)