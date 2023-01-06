كيف تغيرت جورجينا رودريغيز عبر الأعوام؟

أصبحت جورجينا رودريغيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انضمام الأسطورة إلى نادي النصر السعودي.

وكعادتها سافرت جورجينا برفقة رونالدو مع أطفالها لتكون بجانبه في الرياض، وقد خطفت الأنظار بأناقتها في الطائرة الخاصة التي أقلّت العائلة، وكذلك في الملعب، بعد ظهورها مع رونالدو في حفل الاستقبال.

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جورجينا التي كانت تعمل كموظفة في أحد المتاجر العالمية، اصبحت اليوم أيقونة للموضة والجمال. فمنذ عام 2016، اتجهت أنظار العالم إليها بعد معرفتها البرتغالي رونالدو.

وانتقلت جورجينا من حياة عادية وبسيطة إلى حياة الثراء والشهرة، ومن بيع السلع والأزياء الفاخرة إلى اعتمادها من أرقى دور الأزياء العالمية.

وقالت جورجينا إنها لم تستطع في البداية مجاراة حياة الثراء والرفاهية التي تعيشها مع رونالدو، ولكنها نجحت في النهاية في الاعتياد على نمط حياتها الجديد.

ورغم أن شهرة جورجينا ونجاحها أتى بسبب دعم رونالدو لها، إلا أنها نجحت في أن تصبح سيدة أعمال ناجحة وعارضة أزياء مشهورة، وصارت واجهة دعائية للكثير من الشركات وبيوت الأزياء.

وتعتبر جورجينا الآن من أبرز المشاهير العالميين المهتمين بالنشاطات الإنسانية، فهي تتبرع للمؤسسات الخيرية الخاصة بالأطفال المحتاجين. (سيدتي)