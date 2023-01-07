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فنون ومشاهير

ما هي آخر رسالة نشرها وديع جورج وسوف قبل رحيله ولمن وجهها؟

Lebanon 24
07-01-2023 | 02:00
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فجع الوسط الفني العربي بخبر وفاة وديع وسوف، نجل سلطان الطرب الفنان السوري الكبير جورج وسوف.
 
 
وسيطرت حالة من الحزن على الفنانيين ومحبي وسوف وولده، وحرص الجميع على مواساة للفنان جورج وسوف بهذا المصاب.
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ويرتبط الراحل وديع وسوف بعلاقة مميزة مع والده جورج وسوف، وهو ما قاله جورج بأكثر من مناسبة.
 
وكانت آخر منشورات الراحل وديع عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، هو صورة تجمعه بوالده هنأه فيها بمناسبة يوم ميلاده في الثالث والعشرين من ديسمبر من العام الفائت 2022.
وظهر وديع في الصورة وهو يقدم قالب الكيك لوالده بمناسبة يوم ميلاده، وقال في تعليقه على الصورة: "عيد ميلاد سعيد لوالدي، أخي، أعز أصدقائي وعمودي الفقري. أحبك".
 

ليكون هذا آخر ما نشره الراحل وديع وسوف عبر حسابه الرسمي على "انستغرام". (سيدتي)
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