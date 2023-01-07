Advertisement

فنون ومشاهير

ممثلة مصرية شهيرة تطلب الدعاء لوالدها: "بابا في حالة حرجة أرجو الدعاء"

Lebanon 24
07-01-2023 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1026597-638086795114706957.jpg
Doc-P-1026597-638086795114706957.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الممثلة المصرية ريم البارودي عن تعرض والدها لوعكة صحية مفاجئة، نقل على أثرها إلى المستشفى.
 
وطلبت الفنانة من الجمهور، الدعاء لوالدها نظراً لحالته الحرجة.

وشاركت الفنانة ريم البارودي مع متابعيها، صورة لوالدها من داخل غرفة العناية المركزة، وذلك عبر خاصية الأستوري عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستغرام"، وعلقت عليها قائلة: "اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقماً اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين".

Advertisement
وأضافت ريم البارودي: "يا رب يا رب يا رب قادر يا كريم يشفيك ويعفيك وتقوم بالسلامة بابا في حالة حرجة أرجو الدعاء". (سيدتي)
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:11 | 2023-01-07
11:00 | 2023-01-07
10:50 | 2023-01-07
09:57 | 2023-01-07
08:53 | 2023-01-07
08:00 | 2023-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website