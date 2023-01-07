ممثلة مصرية شهيرة تطلب الدعاء لوالدها: "بابا في حالة حرجة أرجو الدعاء"

أعلنت الممثلة المصرية ريم البارودي عن تعرض والدها لوعكة صحية مفاجئة، نقل على أثرها إلى المستشفى.

وطلبت الفنانة من الجمهور، الدعاء لوالدها نظراً لحالته الحرجة.



وشاركت الفنانة ريم البارودي مع متابعيها، صورة لوالدها من داخل غرفة العناية المركزة، وذلك عبر خاصية الأستوري عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستغرام"، وعلقت عليها قائلة: "اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقماً اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين".