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فنون ومشاهير

فنانة شهيرة تتعرض للسرقة في لندن.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
07-01-2023 | 03:50
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كشفت النجمة المصرية روجينا عن سر عدم تفاعلها مع جمهورها عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ بداية العام الجديد 2023.
 
 
وأكدت روجينا تعرضها لسرقة هاتفها المحمول في لندن، مشيرة الى أنها لم تستطع تهنئة جمهورها بمناسبة العام الجديد لهذا السبب، حتى تطوعت ابنتها ومنحتها هاتفاً جديداً، وساعدتها على استعادة إمكانية الدخول لحساباتها الرسمية.
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ونشرت روجينا مقطع فيديو برفقة ابنتها الصغرى عبر خاصية الستوري بحسابها على "إنستغرام"، قالت فيه: "آخر حاجة حصلت لي في 2022 تليفوني اتسرق في لندن، معرفتش أعيد عليكم دلوقتي بس قدرت أتواصل معاكم، كل سنة وأنتوا طيبين". (سيدتي)
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