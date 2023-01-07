وفاء عامر تهاجم معجبة بسبب صورة: "أموت أنا في الاستعباط"

عبرت الممثلة المصرية وفاء عامر عن انزعاجها، بعد أن كشفت سيدة تلتقط صورة لها دون سؤالها وبشكل خفي.

وعلقت على الحادثة عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام"، قائلة: "لذيذة أوي البنت العرة اللي بتصورك وهي فاكرة إنك مش واخدة بالك، أموت أنا في الاستعباط لا وإيه الموبايل صامت بس الحركة، تكسف".

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وأرفقت المنشور بتعليق كتبت فيه: "اكتشف من حولك وأضحك في صمت أتفرج على المنجولينا هبا استنجلينا". (لها)