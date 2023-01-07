مشاهير اختاروا حياة العزلة.. تعرفوا إليهم!

Advertisement

على الرغم من كون النجوم والمشاهير يعيشون تحت الأضواء لأوقات طويلة من حياتهم، وعلى الرغم من أن تسليط الضوء عليهم شيء من النجاح، فإن بعض المشاهير، الذين لا يحبون العيش تحت الأضواء، يفضلون العزلة والبقاء في عالمهم الخاص، بعيداً عن ضجيج الزحام حولهم، وصخب الشهرة الذي لا يحترم الخصوصية في بعض الأحيان.اليكم أبرز المشاهير الذين اختاروا العزلة.هند رستمكانت في قمة نجاحها الفني كممثلة يتسابق المنتجون إلى التعاقد معها، لضمان نجاح أفلامهم، إلا أنها قررت اعتزال التمثيل، والابتعاد عن الأضواء.قرار هند رستم كان قناعة شخصية باحتياجها لقضاء الوقت مع زوجها الطبيب محمد فياض، وابنتها بسنت رضا، لأهمية دور الزوجة والأم، ورفضت لسنوات الأضواء والتراجع عن قرارها.عبلة كاملالفنانة عبلة كامل من أبرز الفنانات اللاتي ابتعدن عن الأضواء تماماً، وقد يعتقد البعض أن هذا الأمر مستحدث خلال السنوات القليلة الماضية، أو لعله قرارها بعد الالتزام بالحجاب، لكن عبلة كامل منذ بدايات مشوارها الفني وهي تبتعد عن الأضواء بخجل طبيعي محبب، وتفرغاً منها لعملها وحياتها الخاصة.وابتعدت عبلة كامل، منذ تقديمها الجزء الأخير من مسلسل "سلسال الدم"، عن الساحة الفنية تماماً، وبين فترة وأخرى تتسرب شائعة حولها لعل أبرزها شائعة الاعتزال، لكن لا تأكيد أو نفي للخبر من قبلها، ولا يسهل التواصل معها إعلامياً بشكل ملحوظ، فعبلة كامل واحدة من أبرز النجوم المبتعدين عن الأضواء بمحض إرادتها.زكي رستمولادة الفنان الراحل زكي رستم في عائلة ثرية، جعلته يتعامل مع الفن بروح الهواية، دون الاندماج في الحياة الاجتماعية المرتبطة بالمهنة، وكان طوال الوقت يحب العزلة في شقته بعمارة يعقوبيان، أحد أشهر المباني السكنية العريقة في القاهرة.وكانت حياة زكي رستم تنقسم إلى العمل صباحاً، ثم المكوث في المنزل طوال اليوم، ورفض الزواج، وفضل العيش مع كلب وخادم عجوز. (زهرة الخليج)