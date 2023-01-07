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فنون ومشاهير
أثناء تصوير فيديو كليب لفنان شهير.. اطلاق نار كثيف في المحيط
Lebanon 24
07-01-2023
|
10:50
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تعرض النجم العالمي ذو الأصول المغربية، كريم خربوش الشهير فنيا بلقب "فرانش مونتانا"، لحادث إطلاق نار، خلال تصوير أحد مشاهد كليب أغنية جديدة يستعد لإصدارها خلال الفترة المقبلة.
وفي التفاصيل، تم إطلاق النار على العديد من الأشخاص خارج مطعم في مدينة ميامي غاردنز بولاية فلوريدا، بينما كان مغني الراب العالمي يصور فيديو كليب أغنية.
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وذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات الأميركية فتحت تحقيقاً في حادث إطلاق النار، الذي وقع حسب شهود عيان خارج مطعم The Licking قبيل الساعة 8 مساء، حيث وجدوا العديد من الضحايا.
وقدم مغني الراب، Ced Mogul، الموجود في مكان الحادث، شرحا موجزا لوسائل الإعلام المحلية NBC 6، قائلا: "أن هناك شخصا تعرض للسرقة بالقرب من المجموعة، مما أدى لاحقًا إلى إطلاق النار أمام المطعم، حيث كان عشرات الأشخاص ملقون على الأرض". (لها)
المصدر:
لها
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