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فنون ومشاهير

ماذا قالت رولا شامية عن وديع جورج وسوف (فيديو)

Lebanon 24
07-01-2023 | 13:02
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للممثلة رولا شامية وهي تتحدث عن علاقتها بوديع جورج وسوف، في مقابلة أجريت معها في وقت سابق مع الإعلامي علي ياسين، على قناة الجديد، مؤكدة أن العلاقة بينهما قوية حتى بعد الانفصال، وأنها عاشت معه فترة جميلة جداً، لكن مشاكل عدة أدت إلى انفصالهما.
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وعن سبب الانفصال قالت: "يعيش حياته في قطر، وأنا في لبنان وبعيدة عنه ولا يوجد تواصل وهذا البُعد يخلق الجفاء"، منوهة بأن علاقتها بعائلة الوسوف جميعهم جيدة.

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