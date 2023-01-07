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فنون ومشاهير

هشام حداد ينهار باكياً في عزاء وديع جورج وسوف (فيديو)

Lebanon 24
07-01-2023 | 16:00
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قدم الاعلامي اللبناني هشام حداد واجب العزاء برحيل وديع جورج وسوف، نجل سلطان الطرب جورج وسوف.

وبدا هشام متأثر جدا بالخبر المفجع، اذ لم يتمالك دموعه التي انهمرت خلال العزاء، لا سيما وان علاقة صداقة وطيدة تجمع ما بين الراحل وحداد.
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هشام حداد

وديع جورج وسوف

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