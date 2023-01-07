هشام حداد ينهار باكياً في عزاء وديع جورج وسوف (فيديو)

قدم الاعلامي اللبناني هشام حداد واجب العزاء برحيل وديع جورج وسوف، نجل سلطان الطرب جورج وسوف.



وبدا هشام متأثر جدا بالخبر المفجع، اذ لم يتمالك دموعه التي انهمرت خلال العزاء، لا سيما وان علاقة صداقة وطيدة تجمع ما بين الراحل وحداد.

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