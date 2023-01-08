Advertisement

فنون ومشاهير

أيمن زيدان مواسياً جورج وسوف: "أدرك معنى أن يشيّع أحدنا فلذة كبده"

Lebanon 24
08-01-2023 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1026832-638087713444647463.jpg
Doc-P-1026832-638087713444647463.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توجّه الفنان السوري أيمن زيدان إلى الفنان جورج وسوف مواسياً إياه عقب وفاة إبنه وديع بسبب مضاعفات حادّة إثر خضوعه لجراحة في المعدة.

وعبر "فايسبوك"، كتب زيدان: "أعرف أنّ كل الكلمات لن ترمّم وجع الفقدان... وأدرك معنى أن يشيّع أحدنا فلذة كبده... لكن هذه هي الدنيا حين تمارس قسوتها يا صديقي".
Advertisement

وأضاف: "الموت حق علينا جميعاً لكنه حين يأتي مبكراً فليس أمامنا إلا الصبر، وإنّه أسوأ التجارب، ولن يعزّينا سوى الإيمان بأنّ أحبتنا قد رحلوا إلى مكان أفضل".

تجدر الإشارة إلى أن زيدان فقد نجله نوار في ريعان شبابه بعد صراع مع مرض السرطان عام 2011، عن 18 عاماً.
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:11 | 2023-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:53 | 2023-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2023-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:20 | 2023-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:02 | 2023-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:16 | 2023-01-08
08:00 | 2023-01-08
06:06 | 2023-01-08
05:31 | 2023-01-08
02:00 | 2023-01-08
23:24 | 2023-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website