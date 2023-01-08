أيمن زيدان مواسياً جورج وسوف: "أدرك معنى أن يشيّع أحدنا فلذة كبده"

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توجّه الفنان السوري أيمن زيدان إلى الفنان جورج وسوف مواسياً إياه عقب وفاة إبنه وديع بسبب مضاعفات حادّة إثر خضوعه لجراحة في المعدة.وعبر "فايسبوك"، كتب زيدان: "أعرف أنّ كل الكلمات لن ترمّم وجع الفقدان... وأدرك معنى أن يشيّع أحدنا فلذة كبده... لكن هذه هي الدنيا حين تمارس قسوتها يا صديقي".وأضاف: "الموت حق علينا جميعاً لكنه حين يأتي مبكراً فليس أمامنا إلا الصبر، وإنّه أسوأ التجارب، ولن يعزّينا سوى الإيمان بأنّ أحبتنا قد رحلوا إلى مكان أفضل".تجدر الإشارة إلى أن زيدان فقد نجله نوار في ريعان شبابه بعد صراع مع مرض السرطان عام 2011، عن 18 عاماً.