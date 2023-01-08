الأمير هاري: أبي يغار من ميغان!

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وفقا لآخر ادعاء من مذكرات دوق ساسكس، أخبر الملك تشارلز ابنه الأمير هاري أن زوجته ميغان ماركل غير مرحب بها في بالمورال في اليوم الذي ماتت فيه الملكة إليزابيث.وفي سيرته الذاتية الجديدة "سبير"، قال هاري إن والده أمره بعدم إحضار زوجته لزيارة الملكة إليزابيث الثانية التي كانت تحتضر، مشيراً إلى أسباب "غير منطقية وغير محترمة".ورد هاري غاضبا على ازدراء تشارلز: "لا تتحدث أبدا عن زوجتي بهذه الطريقة!"، مما دفع الملك الآن إلى تقديم اعتذار، بحسب قول هاري.وادعى هاري في مذكراته أنه تلقى تعليمات مباشرة من الأمير تشارلز آنذاك بعدم إحضار ميغان. وفي مقطع مؤثر، يصف الدوق كيف علم بوفاة الملكة بعد تفقده موقع "بي بي سي" الإخباري، لكنه كان غاضبا من طلب والده أن يترك وراءه دوقة ساسكس.في ذلك الوقت، زعم مصدر أن هاري كان لا يزال في كوخ فروغمور عندما تلقى مكالمة من والده يطلب من ميغان البقاء في المنزل.وأضاف: "تمت الإشارة إلى أن كيت لن تذهب وأن الحضور يجب أن يقتصر على أقرب أفراد العائلة فقط".وعند وصوله إلى بالمورال، استقبلت الأميرة آن، هاري، ثم أخذته إلى الغرفة التي كان يرقد فيها جثمان الملكة الراحلة.وفي مذكراته، أوضح هاري عددا من المحادثات التي شاركها مع والده، والتي قيل إن تشارلز عبر فيها عن مشاعر سلبية تجاه ميغان.وفي إحد الادعاءات المثيرة، اتهم هاري والده بالخوف من أن يغطي عليه نجم ميغان، وأعرب عن مخاوفه بشأن الاضطرار إلى دعمها ماليا.وقال هاري إن تشارلز حذره من أن عائلته "ليست مصنوعة من المال"، وأنه لا يستطيع إعالة أي شخص آخر. لكن هاري شعر أن قلق تشارلز كان أقل ترسخا في الاقتصاد وأكثر تعلقا بالغيرة.وقال الأمير إنه يفكر بسخرية في إخبار والده بأن تكلفة توفير الطعام والمأوى لميغان كانت ضئيلة، بالنظر إلى أنها لا تتمتع بشهية كبيرة ويمكنها صنع ملابسها الخاصة.