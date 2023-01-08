إنفصال كايلي جينر وترافيس سكوت من جديد

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أكدت تقارير صحافية عالمية إنفصال عارضة الأزياء الشهيرة كايلي جينر وحبيبها الفنان ترافيس سكوت بعد نحو سنة من حل الخلافات الشخصية السابقة وعودة العلاقة الرومانسية بينهما.وأكد موقع US weekly في تقرير انه كان من المفترض أن يقضي الثنائي عطلتهما مع بعض ولكن كايلي ذهبت إلى أسبن لتكون مع عائلتها وأصدقائها عارضة الازياء هايلي والنجم جاستن بيبر وستاسي كارانيكولاو.ولفتت المصادر إلى أنها ليست المرة الأولى التي ينفصل فيها الثنائي فسبق وحدث ذلك عدة مرات بينما تبقى علاقتهم العائلية وصداقتهم قوية. (لها)