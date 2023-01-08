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فنون ومشاهير

كايلي جينر وترافيس سكوت ينفصلان للمرة الثانية

Lebanon 24
08-01-2023 | 16:00
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بعد إحياء علاقتهما الرومانسية في شباط 2020، انفصل كل من كايلي جينر وترافيس سكوت مرة أخرى بحسب ما أفاد مصدر مطلع عن الثنائي لصحيفة US Weekly، قائلاً: "كايلي وترافيس انفصلا مرة أخرى. كان من المفترض أن يقضيا العطلة معاً، لكن كايلي ذهبت إلى أسبن لتكون مع عائلتها وأصدقائها هناك". وأضاف: "لقد حدث هذا مرات عديدة من قبل، ومن المعروف أنهما عادا لعلاقتهما مرة أخرى، لكنهما يظلان دائماً أصدقاء وأبوين رائعين". (الجديد)
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