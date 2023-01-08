ساعة محمد حماقي الفخمة محط إهتمام الجمهور... سعرها خيالي





واختار النجم المصري لهذا الحفل كعادته إطلالة كاجوال أنيقة، حيث ارتدى بنطال باللون الأسود مع بلوفر شتوية بنفس اللون، ولفت الانظار بساعة يده الفخمة والتي أثارت إهتمام عدد كبير من متابعيه.

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وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة الساعة التي اختارها من البراند العالمي ROLEX، والتي تتميّز بأنها محدودة الإصدار "ميلغاوس ماد باريس" مقاس 40 ملم اوتوماتيكية الحركة. لا يزال الحفل الذي احياه النجم محمد حماقي بمناسبة نهاية العام 2022 في الاردن، محط اهتمام الجمهور ليس فقط بسبب الأجواء الناجحة وعفويته على المسرح، إنما ايضاً لناحية إطلالتها الأنيقة.واختار النجم المصري لهذا الحفل كعادته إطلالة كاجوال أنيقة، حيث ارتدى بنطال باللون الأسود مع بلوفر شتوية بنفس اللون، ولفت الانظار بساعة يده الفخمة والتي أثارت إهتمام عدد كبير من متابعيه.وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة الساعة التي اختارها من البراند العالمي ROLEX، والتي تتميّز بأنها محدودة الإصدار "ميلغاوس ماد باريس" مقاس 40 ملم اوتوماتيكية الحركة.

وتحتوي الساعة على 31 من الأحجار الكريمة، ويبلغ سعرها أكثر من 28 ألف دولار أميركي، وهو ما أثار جدلاً كبيراً بين متابعيه على السوشيال ميديا.