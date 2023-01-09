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فنون ومشاهير

نجوم سوريا غابوا عن جنازة وديع جورج وسوف في مسقط رأسه بكفرون.. ما السبب؟

Lebanon 24
09-01-2023 | 02:00
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أعلنت نقابة الفنانين فرع دمشق سبب غياب أعضاء النقابة ونجوم الفن عن جنازة وتشييع وديع وسوف ابن الفنان جورج وسوف مساء أمس الأحد في مسقط رأسه بقرية كفرون.

 

وقالت رئيسة فرع دمشق لنقابة الفنانين تماضر غانم لـ "فوشيا" إن النقابة فضّلت ترك يوم الجنازة لأهل الفقيد وقريته وأصدقائه لتوديعه، وسينطلق في يوم العزاء الأول، اليوم الإثنين، نقيب الفنانين محسن غازي ونائبه هادي بقدونس، وسترافقهما مع أمين سر فرع دمشق لنقابة الفنانين الدكتور سيمون خوري، وكذلك رؤساء أفرع النقابة في المحافظات السورية للقيام بواجب العزاء.

 

وأضافت غانم أن تواجد النقيب وحضوره يعتبر ممثلا عن الفنانين السوريين عموماً.

 

وكان غياب الفنانين عن حضور تشييع وديع جورج وسوف قد أثار استغرابا وتساؤلات لدى الجمهور والمتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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واقتصر تشييع جثمان وديع جورج وسوف على جمهور الفنان وأصدقائه وأهل قريته في محافظة طرطوس، وسط حالة من الحزن والتأثر على الشاب الذي لم يكن يعاني من أي أمراض مزمنة.

 

وتوفي وديع عقب تدهور حالته الصحية، وإصابته بنزيف داخلي وجلطات قلبية بعد أيام قليلة من إجرائه عملية تكميم المعدة.

(فوشيا)

 

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