مسلسل "التفاح الحرام" بنسخة عربية.. وهذه الأسماء مرشحة للبطولة

تم مؤخرا تداول أنباء عن نية قناة mbc إنتاج نسخة "معربة" من المسلسل التركي الشهير "التفاح الحرام" الذي يعتبر من أبرز الأعمال التركية التي تحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي.

وكشفت تقارير فنية أن النسخة العربية من مسلسل "التفاح الحرام" قد تحمل اسم "شجرة التفاح" ومن الأسماء المتداولة للمشاركة في المسلسل الممثلة السورية جمانة مراد والممثل اللبناني رفيق علي أحمد.

الا انه لم يتم تأكيد بعد هذه الأنباء بشكل رسمي أو حتى الأسماء المتداولة للمشاركة في العمل، ولكن بسبب الشعبية الكبيرة التي يحظى بها العمل رجح متابعون أن تكون هذه الأنباء حقيقية وقيد التنفيذ من قناة mbc التي باتت تعمل على تعريب أو دبلجة الأعمال التركية التي تحقق نجاحات كبيرة. (فوشيا)