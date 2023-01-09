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فنون ومشاهير

الحالة الصحية لعادل إمام تعود الى الواجهة.. اليكم آخر المستجدات

Lebanon 24
09-01-2023 | 02:40
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في الفترة الأخيرة، شغلت الحالة الصحية لنجم الكوميديا الملقب بـ"الزعيم" عادل إمام أذهان محبيه في مصر والعالم العربي.

ولطمأنة جمهوره على آخر مستجدات وضعه الصحي، أكد الكاتب الصحفي محمود موسى أن "الزعيم" يتمتع بصحة جيدة، ولا صحة للأخبار التي انتشرت في وقت سابق بشأن تدهور صحته.
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وكتب رئيس تحرير جريدة "الأهرام" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": أتشرف من فترة لأخرى بزيارة النجم الكبير الزعيم عادل إمام، وظهر اليوم تشرفت بزيارته وكما كل الزيارات، يكون المكان محاطًا بالطاقة الإيجابية، والبهجة، والفرح والضحك".

وأضاف:" وجدته مُبهجًا عفويًّا بكامل صحته، مبتسمًا مبتهجًا، وكعادته الدائمة كريمًا في ضيافته، في حضرة الزعيم كثير من الذكريات عن الإبداع وشخصيات ساهمت في الثقافة والفكر".
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