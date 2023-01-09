استعدادا لكتاب هاري الجديد.. "غرفة عمليات حربية" في القصر الملكي البريطاني!

تسيطر حالة من القلق والترقب على الأجواء العامة بين أفراد الأسرة الملكية بانتظار الإصدار الرسمي لكتاب مذكرات الأمير هاري في المملكة المتحدة خلال الساعات المقبلة.

وأفادت تقارير صحفية بأن كبار مستشاري العائلة قاموا بانشاء "غرفة حرب" للتعامل مع أي تداعيات يحتمل أن تنتج عن التفاصيل التي سيسردها هاري في الكتاب.

وكشف موقع "بيج 6" أن موظفين كبار ناقشوا الموقف الراهن كذلك خلال اجتماع في قصر ساندرينغهام، حيث تجمعت العائلة للاحتفال بأول الميلاد بدون الملكة إليزابيث.

ونقل الموقع عن مصادر مقربة من العائلة قولها إن هناك خطة تم وضعها للتعامل مع الكشوفات المثيرة المتوقع أن يميط عنها هاري النقاب ليس فقط في كتابه الجديد Spare، وإنما أيضا في مقابلته مع أندرسون كوبر عبر برنامج 60 Minutes على محطة CBS، والتي سيعقبها بمقابلة أخرى عبر برنامج Good Morning America على محطة IPV ومقابلته في برنامج The Late Show مع ستيفن كولبرت.

وأشار الموقع إلى أن أفراد العائلة الملكية والموظفين تداولوا فيما بينهم، وخلصوا إلى ضرورة وضع خطة يتعاملون بها مع كافة التفاصيل المحتمل أن يتطرق إليها هاري، والتي من ضمنها شجاره مع شقيقه، وليام، الذي دفعه باليد ليقع في أحد الأواني المخصصة لأكل الكلاب، وذلك بعد احتدام النقاش بينهما بسبب موضوع يخص ميغان ماركل.

وتابع الموقع بنقله عن مصدر رفيع المستوى مقرب من العائلة الملكية قوله "هناك مخاوف بلا شك مما سيكتبه هاري في الكتاب، والعائلة متخوفة على وجه الخصوص من سرد التفاصيل الخاصة بلحظات حياتهم شديدة الخصوصية".

والملك تشارلز الثالث من جانبه لا يريد التورط في ردود وتعليقات وإيضاحات، بل يود أن يمر الموضوع بهدوء من دون أن يضطر للرد، وأن يفعل كما كانت تفعل والدته، غير أن وليام يرى أن العائلة قد تضطر للرد والدفاع عن نفسها من خلال إصدار بيان يتم من خلاله تفنيد كل شيء". (فوشيا)