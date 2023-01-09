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فنون ومشاهير

بعد تقديمها واجب العزاء بوديع جورج وسوف.. نادين الراسي "مولعتا" بإحدى السهرات شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)

Lebanon 24
09-01-2023 | 02:52
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شاركت الممثلة نادين الراسي في عزاء وديع وسوف نجل الفنان جورج وسوف يوم السبت الماضي وبدا عليها علامات التأثر والحزن نتيجة خسارتها شقيقها الشاب أيضا الفنان الراحل جورج الراسي بحادث سير.

 

وقالت نادين: "جورج وسوف حياته عمرها ما كانت سهلة وما رح يقفلها بطريقة سهلة، وأنا عبحاول كون قوية رغم أني شاعرة بجرح وفاة شقيقي جورج، بس لازم أجي وساند جورج مع إني مش عارفة شو قول لدرجة إني جيت من غير ما أقول لعيلتي ورح يعرفوا من السوشيل ميديا".

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الا ان نادين أثارت الجدل لاحقا حيث ظهرت مساء السبت بعد تقديمها واجب العزاء في إحدى السهرات التي كان يحييها كل من الفنان وائل جسار وعامر زيان في بيروت، وبدت سعيدة وترقص وتغني ما أثار استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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المصدر: "رصد" لبنان 24
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