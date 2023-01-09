"ليه يا رب".. فيديو جديد يدمي القلوب: جورج وسوف ينهار بالكامل أمام ضريح ابنه الراحل

انتشر فيديو جديد من جنازة الراحل وديع جورج وسوف نجل "سلطان الطرب" ظهر فيه الأخير وهو ينهار باكيًا لحظة إلقاء النظرة الأخيرة على نجله.

فلم يتمكن الوالد المفجوع من كبت مشاعره في اللحظات الأخيرة من وداعه لإبنه البكر وانهار بشكل كامل أمام نعش الراحل.

ووقف "سلطان الطرب" منهاراً ويبكي بحرقة أمام نعش نجله بعدما ألقى نظرة الوداع الأخيرة عليه في كنسية القديس نيقولا في مسقط رأسه كفرون في سوريا.

وسيطرت نظرات الحيرة والصدمة والضياع على ملامح الوسوف قبيل تشييع إبنه لمثواه الأخير، واضطر المقربون منه على مساعدته على الجلوس بسبب انهياره بشكل كامل أمام الضريح، فبكى بحرقة وكانت عيونه مشتتة ومرتبكة ولسانه يكرر "ليه يا رب؟".

وشيّع وديع جورج وسوف في مأتم مهيب في لبنان قبل ان تنتقل العائلة إلى كفرون ليدفن في مسقط رأسه، وقد تم تجهيز البلدة بالورود وصور الراحل الذي توفي مساء الجمعة الماضي، نتيجة مضاعفات عملية جراحية. (لها)