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فنون ومشاهير

هذا ما كشفه ملحم زين عما حدث مع وديع وسوف.. "لا بدّ من سجن مرتكب الجريمة"

Lebanon 24
09-01-2023 | 05:20
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أعرب الفنان ملحم زين عن استياءه وغضبه من الإهمال الذي تعرض له وديع نجل سلطان الطرب جورج وسوف، والذي أودى بحياته.

وطالب زين بضرورة محاسبة المسؤول عن وفاة وديع وسوف، خلال تصريحاته لبرنامج MBCTrending، قائلاً: "الوفاة حدثت فجأة وبخطأ طبي وهذا الأبشع".
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وأضاف: "يجب أن يحاسب من ارتكب هذا الخطأ الطبي الكبير، وأن يعاقب بالحبس، إذا كان هذا الشيء يبرد قلب أبو وديع".

وشيعت مساء الأحد جنازة وديع جورج وسوف إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه ببلدة كفرون في سوريا. (نواعم) 
المصدر: نواعم
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