هذا ما كشفه ملحم زين عما حدث مع وديع وسوف.. "لا بدّ من سجن مرتكب الجريمة"

Advertisement

أعرب الفنان ملحم زين عن استياءه وغضبه من الإهمال الذي تعرض له وديع نجل سلطان الطرب جورج وسوف، والذي أودى بحياته.وطالب زين بضرورة محاسبة المسؤول عن وفاة وديع وسوف، خلال تصريحاته لبرنامج MBCTrending، قائلاً: "الوفاة حدثت فجأة وبخطأ طبي وهذا الأبشع".وأضاف: "يجب أن يحاسب من ارتكب هذا الخطأ الطبي الكبير، وأن يعاقب بالحبس، إذا كان هذا الشيء يبرد قلب أبو وديع".وشيعت مساء الأحد جنازة وديع جورج وسوف إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه ببلدة كفرون في سوريا. (نواعم)