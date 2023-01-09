الصورة الأولى من حفل زفاف حسين الجسمي العائلي.. هل ظهرت العروس؟

بسرّية تامة وفي أجواء عائلية بسيطة، إحتفل المطرب حسين الجسمي بحفل زفافه بعد نحو شهر من إعلانه عقد قرانه على شابة من خارج الوسط الفني.



ورغم احتفاله بزفافه بغياب الصحافة ووسط حضور الأهل والأصدقاء المقربين، شارك النجم الاماراتي متابعيه على انستغرام بصورة له من الحفل المتواضع الذي يبدو بأنه فرض على المعازيم شرط عدم التصوير ونشر الصور والمقاطع عبر السوشيال ميديا.

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