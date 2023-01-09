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فنون ومشاهير

الصورة الأولى من حفل زفاف حسين الجسمي العائلي.. هل ظهرت العروس؟

Lebanon 24
09-01-2023 | 08:00
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بسرّية تامة وفي أجواء عائلية بسيطة، إحتفل المطرب حسين الجسمي بحفل زفافه بعد نحو شهر من إعلانه عقد قرانه على شابة من خارج الوسط الفني.

ورغم احتفاله بزفافه بغياب الصحافة ووسط حضور الأهل والأصدقاء المقربين، شارك النجم الاماراتي متابعيه على انستغرام بصورة له من الحفل المتواضع الذي يبدو بأنه فرض على المعازيم شرط عدم التصوير ونشر الصور والمقاطع عبر السوشيال ميديا. 
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وتداول الجمهور صورة الجسمي باللباس الاماراتي التقليدي وانهالت عليه التبريكات والتهاني، متمنيين أن يشاركهم فرحته بصور أكثر من الحفل، وخصوصا انّه لغاية الساعة لا يوجد اي صورة لزوجته. (لها)
 
 
 
المصدر: لها
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