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فنون ومشاهير
هل سيسمح وائل جسار لابنته بالغناء؟
Lebanon 24
09-01-2023
|
14:00
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رغم إبداعه الكبير في عالم الغناء والطرب، فإن النجم اللبناني وائل جسار لا يحبذ فكرة دخول ابنته ذات الـ16 عاماً مجال الفن حالياً.
وفي التفاصيل، أوضح صاحب أغنية "غريبة الناس" أن ابنته "ماري لين" تتمتع بموهبةٍ غنائية كبيرة، مشيراً إلى أنها تغني باللغة الإنجليزية دون أي "غلطة"، وذلك خلال مداخلةٍ له في برنامج "الستات مبيعرفوش يكدبوا".
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وتابع جسار، في حديثه عن ابنته، قائلاً: "امبارح سمعتني أغنية باللغة الإنجليزية والحقيقة إحساسها رائع ومغلطتش ولا غلطة في الأغنية"، مضيفاً أنه ورغم ذلك، فإنه طلب منها أن تتفرغ لدراستها في الوقت الحالي، حيث إنه لا يحبذ فكرة تفرغها التام للغناء في هذا العمر، لافتاً إلى أنه يدعمها في أن تغني، وتقدم أغنية للجمهور، ولكن دون أن تنشغل بشكلٍ كامل بهذا المجال.
وبيّن النجم أن السبب في ذلك أن العمل الفني مرهق ومتعب، ويجعل المرء مشغولاً 24 يومياً، مؤكداً أنه يعتز بعمله الفني، وبجميع زملائه الفنانين. (زهرة الخليج)
المصدر: زهرة
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