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فنون ومشاهير

"ما حدا إلو عليّي "... فنان لبناني يكسر الصحون "حتى ينكسر راس أكبر فاسد" (فيديو)

Lebanon 24
09-01-2023 | 12:24
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نشر الفنان زين العمر مقطع فيديو جديد له وهو يكسر الصحون، وذلك عبر حسابه على موقع "تويتر".


وغرّد الفنان زين العمر، قائلاً: "نشكر الله عايش حر الضمير. ما بعمري قبلت آخد من حدا قرش حرام، ما حدا إلو عليّي شي بالكون كلّو، عايش كل يوم بيومه من عرق جبيني".
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وختم: "بدّي ضل كسّر صحون حتى ينكسر راس أكبر فاسد بلبنان وترجع كل حقوقنا. لبنان بعد الله، نحنا بلد الحرية ورح نبقى بإذن الله".
 
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