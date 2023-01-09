"ما حدا إلو عليّي "... فنان لبناني يكسر الصحون "حتى ينكسر راس أكبر فاسد" (فيديو)

نشكر الله عايش حر الضمير
ما بعمري قبلت أخد من حدا قرش حرام
ما حدا إلو عليّي شي بالكون كلّو
عايش كل يوم بيومه من عرق جبيني
بدّي ضل كسّر صحون حتى ينكسر راس أكبر فاسد ب لبنان وترجع كل حقوقنا .#لبنان_بعد_الله ❤️🇱🇧
نحنا بلد الحرية ورح نبقى بإذن الله w yessoooo #Zein pic.twitter.com/kOrJWsZTdl
— Zein El Omr (@ZeinElOmr) January 9, 2023
نشكر الله عايش حر الضمير
ما بعمري قبلت أخد من حدا قرش حرام
ما حدا إلو عليّي شي بالكون كلّو
عايش كل يوم بيومه من عرق جبيني
بدّي ضل كسّر صحون حتى ينكسر راس أكبر فاسد ب لبنان وترجع كل حقوقنا .#لبنان_بعد_الله ❤️🇱🇧