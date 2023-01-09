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فنون ومشاهير

هجوم عنيف من رضوى الشربيني على ياسمين عز.. والسبب؟

Lebanon 24
09-01-2023 | 16:00
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واجهت النصائح التي توجهها الإعلامية ياسمين عز للسيدات من خلال برنامجها "كلام الناس" حول طريقة تعاملهن مع أزواجهن، هجوماً عنيفاً من العديد من السيدات اللاتي يرفضن آراءها ونصائحها وعلى رأسهن الإعلامية رضوى الشربيني.
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وكتبت رضوى عبر حسابها الشخصي على "تويتر": "هتديله أكبر من قيمته؛ هيديلك أقل من قيمتك.. هي الدنيا كده".


وكانت ياسمين قد وجهت حديثها للفتيات، في إحدى حلقات برنامجها قائلة: "كنت بتكلم عن بروتين الشعر وبنصحك وبقول إنه مضر ليكي ولجيب جوزك"، وتابعت: "تطلع واحدة تسيب الموضوع وتمسك في شعري أنا".
المصدر: لها
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