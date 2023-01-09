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فنون ومشاهير
ملحن معروف يثير الجدل: على أي مطرب شهير "الركض خلفي" لأشهر!
Lebanon 24
09-01-2023
|
23:00
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يواصل المغني والملحن المصري عمرو مصطفى، إثارة الجدل في تصريحاته الإعلامية حول أغانيه الخاصة ورؤيته الفنية، والألحان التي يقدمها لزملائه المطربين.
وأشار مصطفى في لقاء تلفزيوني، عبر إحدى القنوات المصرية، على هامش حفل تكريم أقيم في إمارة دبي مؤخراً، إلى أنه الملحن الوحيد الذي يجب على أي مطرب شهير الركض خلفه لعدة أشهر، حتى يوافق على منحه لحناً. وقال: "أنا الملحن الوحيد في العالم، اللي لازم المطرب يتحايل عليه عشان يشتغل معاه.. ويتحايل أوي، ويقعد مثلاً 4 أو 5 شهور علشان ياخد أغنية، أنا مش زعلان إذا ما كنش في حد ألحن له، لأنه مفيش حد مهم.. المهم حب الجمهور".
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واعتبر مصطفى أن منافسيه من المطربين لم يتجرأوا على طرح أي أعمال غنائية جديدة لهم، بعد أن استمعوا مؤخراً لآخر أعماله الفنية مثل: "سيبوه زي زمان، إلا أنا، ويا دايرة"، وقال: "الجماعة بعد ما سمعوا اللي قدمته، وشكل الموسيقى اللي نزلت بيه، لقوا حالهم في ورطة كبيرة، ومنزلوش أغاني من ساعتها.. خافوا من الفضيحة".
وأكد مصطفى أنه لم يسمع أي أغنية لفتت نظره خلال الشهور الماضية، وأوضح: "حتى لو حققت بعض الأغاني ملايين المشاهدات، بس مفيش أغنية قلت يا ريت لو أنا اللي غنتها.. وعلى المشاهدات، إحنا عارفين أنو في شراء مشاهدات بالملايين".
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