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فنون ومشاهير
بعد جراحة عاجلة.. هذه تطورات الحالة الصحية للفنان الشهير وصورة له من المستشفى
Lebanon 24
10-01-2023
|
08:00
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فوجئ جمهور الفنان الكبير يحيى الفخراني بانتشار صورة له من داخل أحد المستشفيات ظهر فيها وهو بملابس العمليات ويضع شاشاً طبياً على عينه اليسرى، ما أثار قلق جمهوره عليه.
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وكشف مصدر طبي من داخل المستشفى أن الفنان يحيى الفخراني خضع لعملية جراحية ناجحة، لإزالة المياه البيضاء من عينه اليسرى، مؤكداً أن حالته الصحية جيدة جداً وأنه غادر المستشفى بالفعل، وسوف يواصل العلاج من المنزل. (لها)
المصدر: لها
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