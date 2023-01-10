بعد 6 سنوات على وفاة زوجها.. هل تتزوّج الفنانة اللبنانيّة الشهيرة للمرّة الثانيّة؟

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بعدما توفي زوجها لاعب "الهومنتمن" السابق جورج بدوي بعد عارض صحي في عام 2017، قالت الفنانة ميّ مطر ردّاً على سؤال حول إمكانية زواجها للمرة الثانية "كتير صعبة بس ما بقدر قول نعم او لا لأنو ما حدا بيعرف شو جايي بالمستقبل".