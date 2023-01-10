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فنون ومشاهير

بعد 6 سنوات على وفاة زوجها.. هل تتزوّج الفنانة اللبنانيّة الشهيرة للمرّة الثانيّة؟

Lebanon 24
10-01-2023 | 09:10
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بعدما توفي زوجها لاعب "الهومنتمن" السابق جورج بدوي بعد عارض صحي في عام 2017، قالت الفنانة ميّ مطر ردّاً على سؤال حول إمكانية زواجها للمرة الثانية "كتير صعبة بس ما بقدر قول نعم او لا لأنو ما حدا بيعرف شو جايي بالمستقبل".
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وأضافت مطر للـ"ال بي سي": "نظرتي الى العلاقة تغيّرت بعدما أصبح لديّ ولدين من زواجي السابق. صعبة بس اذا عشت حالة حب، أكيد بتزوّج".
 
 
 
 
 
 
 
 
 


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