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فنون ومشاهير
فنانة مشهورة تعلن اعتزالها وتكشف عن تعرّضها للتحرّش!
Lebanon 24
10-01-2023
|
16:00
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كشفت الفنانة وفاء سالم عن تعرضها إلى التحرش وهي طفلة من جانب بعض أقاربها.
وقالت وفاء في فيديو نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "كنت في مرحلة الطفولة يعاملني أقاربي بشكل غير آدمي، حيث كانوا ينقلونني من حجر إلى آخر ويقومون بتقبيلي بعنف وكنت أتعرض لأذى جسدي بسبب هذا الأمر".
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وأضافت: "كنت أظهر لهم إني غير راضية على ما يفعلونه معي حتى إنهم كانوا يسألونني فأقول إنني لا أحبه وكنت وقتها لا حول لي ولا قوة وكنت أرضخ إلى مطالبهم وأكتر حاجة كنت بكرهها إنهم يحضنوني وكنت أشعر بأنهم ينتهكون طفولتي البريئة، ينتهكونها بقسوة ووقاحة".
ثم أعلنت وفاء سالم اعتزالها التمثيل، قائلةً: "مش هقول الأسباب دلوقتي هقولها في الفيديوهات الجاية، ولكني قررت أعتزل التمثيل، والقرار ده كان بيروح وبيجي".
وأضافت: "وأنا صغيرة كان عندي مشكلة مع الكذب ولما بكدب بيكون فيه حجر على قلبي وأما حبيت التمثيل قولت هنقل المشاعر اللي بحسها سواء غضب أو حزن أو ألم لكن عايزة أرتقي بالذوق العام من خلال أعمال فنية هادفة وحظي كان كويس العمل مع عمالقة مثل الراحل أحمد زكي والكاتب بشير الديك والمخرج عاطف سالم".
واختتمت بالقول: "عاوزة يبقى في تواصل شخصي بينكم وعملت قناة عشان أرد فيها على أي سؤال يخصني وهرد على كل الأسئلة سواء النقد الجيد وكذلك وجهة النظر المعارضة لي وسأتفاعل معكم".
المصدر:
لها
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