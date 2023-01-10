Advertisement

فنون ومشاهير

فنانة مشهورة تعلن اعتزالها وتكشف عن تعرّضها للتحرّش!

Lebanon 24
10-01-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1027525-638089717527375859.jpeg
Doc-P-1027525-638089717527375859.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت الفنانة وفاء سالم عن تعرضها إلى التحرش وهي طفلة من جانب بعض أقاربها.


وقالت وفاء في فيديو نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "كنت في مرحلة الطفولة يعاملني أقاربي بشكل غير آدمي، حيث كانوا ينقلونني من حجر إلى آخر ويقومون بتقبيلي بعنف وكنت أتعرض لأذى جسدي بسبب هذا الأمر".
Advertisement


وأضافت: "كنت أظهر لهم إني غير راضية على ما يفعلونه معي حتى إنهم كانوا يسألونني فأقول إنني لا أحبه وكنت وقتها لا حول لي ولا قوة وكنت أرضخ إلى مطالبهم وأكتر حاجة كنت بكرهها إنهم يحضنوني وكنت أشعر بأنهم ينتهكون طفولتي البريئة، ينتهكونها بقسوة ووقاحة".


ثم أعلنت وفاء سالم اعتزالها التمثيل، قائلةً: "مش هقول الأسباب دلوقتي هقولها في الفيديوهات الجاية، ولكني قررت أعتزل التمثيل، والقرار ده كان بيروح وبيجي".


وأضافت: "وأنا صغيرة كان عندي مشكلة مع الكذب ولما بكدب بيكون فيه حجر على قلبي وأما حبيت التمثيل قولت هنقل المشاعر اللي بحسها سواء غضب أو حزن أو ألم لكن عايزة أرتقي بالذوق العام من خلال أعمال فنية هادفة وحظي كان كويس العمل مع عمالقة مثل الراحل أحمد زكي والكاتب بشير الديك والمخرج عاطف سالم".


واختتمت بالقول: "عاوزة يبقى في تواصل شخصي بينكم وعملت قناة عشان أرد فيها على أي سؤال يخصني وهرد على كل الأسئلة سواء النقد الجيد وكذلك وجهة النظر المعارضة لي وسأتفاعل معكم".
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:00 | 2023-01-10
12:25 | 2023-01-10
12:13 | 2023-01-10
12:08 | 2023-01-10
11:00 | 2023-01-10
09:10 | 2023-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website