سعد لمجرد يتمنى التمثيل أمام النجمة "الأسطورة"... وماذا قال عن "اللمبي"؟

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أعلن النجم سعد لمجرد رغبته في دخول مجال التمثيل، كاشفاً أنه عُرض عليه الكثير من السيناريوات بانتظار اختيار النص الأفضل والمناسب ليحقق من خلاله نجاحاً جديداً.وأكد لمجرد في لقاء ضمن برنامج "theinsider بالعربي" أنه يحب تقديم دور رومانسي كوميدي، مشيراً الى أنه من عشاق النجم محمد سعد وشخصية "اللمبي"، متمنياً أن يشارك معه في أي عمل وأي دور.كما حدّد النجمات اللواتي يرغب في الوقوف أمامهن في حال دخوله مجال التمثيل، مؤكداً أنه يرغب في التمثيل مع النجمة نبيلة عبيد التي وصفها بـ"الأسطورة"، ومشيراً إلى أنه يرغب في الوقوف أمامها حتى وإن كان في مشهد أو دور صغير.تحدث لمجرد أيضاً عن الصداقة التي تجمعه بنبيلة عبيد، مؤكداً أنهما يتواصلان عبر "إنستغرام"، مشيراً إلى أنها "قمة في التواضع وهي تحب أغنيتيه "الحلق" و"المعلم".