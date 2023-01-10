المشهد اللبناني يغضب الفنان الشهير: لم لا يتم اعتقال سارقي أموال المودعين؟

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عبّر الفنان اللبناني راغب علامة عن غضبه مما يحصل من اعتقالات للمودعين الذين يقومون باقتحام المصارف.وكتب في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "عندما يضطر مودع محتاج الى أمواله وحقه وعرق جبينه باقتحام المصرف بعدما سدت في وجهه اي طريقة قانونية لأخذ حقه، يتم اعتقاله لأنه خالف القانون، لماذا لا يتم اعتقال السارقين لأموال المودعين؟ لأن السرقة جرم والقانون يطال المجرمين والمسببين والمشاركين والمخططين للجريمة.. هل من جواب؟".