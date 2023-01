نجوم فازوا في حفل غولدن غلوب بدورته الـ 80... إليكم القائمة كاملة

Advertisement

إنتهى حفل توزيع جوائز الـ "غولدن غلوب" بدورته الـ 80 الذي أقيم في بيفرلي هيلز في ولاية كاليفورنيا.وقد حضر الحفل، الذي بث مباشرة على قناة NBC و Peacock لمدة 3 ساعات، العديد من نجوم الصف الأول في العالم من بينهم سيلينا غوميز وسلمى حايك، وذلك بغياب الكثير من النجوم كالنجمة كيت بلانشيت التي حصدت جائزة أفضل ممثلة وزيندايا التي حصدت جائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي وغيرهم.كما شهد الحفل تكريم النجم العالمي إيدي ميرفي الذي يبلغ من العمر 61 عاما، عبر منحه جائزة سيسيل بي دوميل، لإسهاماته البارزة في عالم الترفيه.وقدمت العديد من العروض المميزة خلال الحفل الذي قدمه الممثل الكوميدي جيرود كارمايكل، المعروف بعروضه الخاصة على HBO ومسلسله الكوميدي على شبكة إن بي سي "The Carmichael Show".وإليكم القائمة الكاملة لجوائز الحفل :- أفضل فيلم درامي: The Fabelmans, Universal Pictures- أفضل أداء لممثلة في فيلم درامي: كايت بلانشيت- Tar- أفضل أداء لممثل في فيلم درامي: اوستن باتلر- Elvis- أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي: The Banshees of Inisherin, Searchlight Pictures- أفضل أداء لممثلة في فيلم موسيقي أو كوميدي: ميشيل يووه- Everything Everywhere All at Once- أفضل أداء لممثل في فيلم موسيقي أو كوميدي: كولن فاريل- The Banshees of Inisherin- أفضل فيلم أنيمشن: Guillermo del Toro's Pinocchio- أفضل فيلم بلغة أجنبية: Argentina, 1985 (Argentina)- أفضل ممثلة في دور مساعد: انجيلا باسيت- Black Panther: Wakanda Forever- أفضل ممثل في دور مساعد: كي هوي كوان- Everything Everywhere All at Once- أفضل مخرج: ستيفن سبيلبرغ- The Fabelmans- أفضل سيناريو: مارتن ماكدوناغ - The Banshees of Inisherin- أفضل موسيقى لفيلم: Babylon, Justin Hurwitz- أفضل أغنية لفيلم: NAATU NAATU — RRR- أفضل مسلسل تلفزيوني درامي : House of the Dragon, HBO Max- أفضل ممثلة في مسلسل درامي: زيندايا- Euphoria- أفضل ممثل في مسلسل درامي: كيفن كوستنر- Yellowstone- أفضل مسلسل تلفزيوني موسيقي أو كوميدي: Abbott Elementary, ABC- أفضل ممثلة في مسلسل تلفزيوني موسيقي أو كوميدي: كوينتا برانسون - Abbott Elementary- أفضل ممثل في مسلسل تلفزيوني موسيقي أو كوميدي: جيريمي آلن وايت - The Bear- أفضل مسلسل قصير أو فيلم خاص بالتلفزيون: THE WHITE LOTUS HBO MAX- أفضل ممثلة في مسلسل قصير أو فيلم خاص بالتلفزيون: أماندا سيفريد - The Dropout- أفضل ممثل في مسلسل قصير أو فيلم خاص بالتلفزيون: ايفان بيترز - Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story- أفضل ممثلة في دور مساعد في مسلسل قصير أو فيلم خاص بالتلفزيون: جينيفر كوليدج - The White Lotus- أفضل ممثل في دور مساعد في مسلسل قصير أو فيلم خاص بالتلفزيون: بول والتر هوسر- Black Bird- أفضل ممثل في دور مساعد في مسلسل تلفزيوني موسيقي أو كوميدي: تايلر جايمس ويليامز- Abbott Elementary- أفضل ممثلة في دور مساعد في مسلسل تلفزيوني موسيقي أو كوميدي: جوليا غارنر- Ozark