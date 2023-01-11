جورج جونيور شقيق الراحل وديع وسوف يكشف تفاصيل خاصة عن حياته.. ويبكي الجميع برسالة مؤثرة (صور)

نشر جورج وسوف جونيور، شقيق الراحل وديع وسوف ونجل الفنان جورح وسوف صورا جمعته بأخيه لاسيما في زفافه وارفقها بتعليق مؤثر أبكى الجميع وذلك على حسابه الخاص على تطبيق انستغرام.

وكتب جورج جونيور: "كيف أبدأ يا وديع ؟ لم أفكّر يوماً أنني سأقف في جنازة تأبين أخي الذي كان بمثابة والدي ومرشدي وصديقي المفضّل. وودي.. لقد كنت كل هذه الأشياء بالنسبة لي، واليوم أنت الملاك الذي يراقبنا. كنت أفضل رجل في حفل زفافي، وكنت أنتظرك بفارغ الصبر لتتزوّج حتى أتمكّن من معاملتك بالمثل، لكي أُقيم لك أفضل حفل زفاف على الإطلاق. بدلاً من ذلك، لقد قمنا بتنظيم حفل زفاف مختلف يوم أمس، حفل لن ننساه أبداً".

وتابع: "أعلم أنّك لم ترحل، وأنك مشغول بأشياء أخرى، وسوف نراك مرة أخرى قريباً. أبو الوود، أعدك أن أظلّ دائماً قوياً مثل ما تريدني أن أكون. أعدك أن أستمرّ في كل ما بدأته وأن أجعلك فخوراً خلال القيام بذلك. وأعدك بأني سأحمل اسمك معي أينما ذهبت ومهما فعلت. وكلما أصبحت الحياة صعبة، سأتذكّر دائماً مدى هدوئك وتوازنك عند التعامل مع المشاكل، سوف أدع ذلك يرشدني في كل خطوة أقوم بها".

وختم جورج بالقول: "أن نعيش في قلوبٍ تركناها وراءنا يعني أننا لم نمت .. أعلم أن روحك وابتسامتك الجميلة سترافق عائلتنا إلى الأبد، وأنا متأكد أنك سوف تكون الملاك الذي سيهتمّ بطفلتي آميا.. أحبك دائماً، أخوك الصغير جورج".

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A post shared by Georges Jr. Wassouf (@gwjunior)



