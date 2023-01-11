Advertisement

فنون ومشاهير

جورج جونيور شقيق الراحل وديع وسوف يكشف تفاصيل خاصة عن حياته.. ويبكي الجميع برسالة مؤثرة (صور)

Lebanon 24
11-01-2023 | 00:46
A-
A+
Doc-P-1027649-638090203730468213.png
Doc-P-1027649-638090203730468213.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشر جورج وسوف جونيور، شقيق الراحل وديع وسوف ونجل الفنان جورح وسوف صورا جمعته بأخيه لاسيما في زفافه وارفقها بتعليق مؤثر أبكى الجميع وذلك على حسابه الخاص على تطبيق انستغرام.

 

وكتب جورج جونيور: "كيف أبدأ يا وديع ؟ لم أفكّر يوماً أنني سأقف في جنازة تأبين أخي الذي كان بمثابة والدي ومرشدي وصديقي المفضّل. وودي.. لقد كنت كل هذه الأشياء بالنسبة لي، واليوم أنت الملاك الذي يراقبنا. كنت أفضل رجل في حفل زفافي، وكنت أنتظرك بفارغ الصبر لتتزوّج حتى أتمكّن من معاملتك بالمثل، لكي أُقيم لك أفضل حفل زفاف على الإطلاق. بدلاً من ذلك، لقد قمنا بتنظيم حفل زفاف مختلف يوم أمس، حفل لن ننساه أبداً".

 

وتابع: "أعلم أنّك لم ترحل، وأنك مشغول بأشياء أخرى، وسوف نراك مرة أخرى قريباً. أبو الوود، أعدك أن أظلّ دائماً قوياً مثل ما تريدني أن أكون. أعدك أن أستمرّ في كل ما بدأته وأن أجعلك فخوراً خلال القيام بذلك. وأعدك بأني سأحمل اسمك معي أينما ذهبت ومهما فعلت. وكلما أصبحت الحياة صعبة، سأتذكّر دائماً مدى هدوئك وتوازنك عند التعامل مع المشاكل، سوف أدع ذلك يرشدني في كل خطوة أقوم بها".

 

وختم جورج بالقول: "أن نعيش في قلوبٍ تركناها وراءنا يعني أننا لم نمت .. أعلم أن روحك وابتسامتك الجميلة سترافق عائلتنا إلى الأبد، وأنا متأكد أنك سوف تكون الملاك الذي سيهتمّ بطفلتي آميا.. أحبك دائماً، أخوك الصغير جورج".

Advertisement

A post shared by Georges Jr. Wassouf (@gwjunior)


 

 

 

 

 

 

 

 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:00 | 2023-01-11
10:35 | 2023-01-11
10:03 | 2023-01-11
08:00 | 2023-01-11
05:00 | 2023-01-11
02:00 | 2023-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website