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فنون ومشاهير
أول تعليق من أحمد السعدني على شائعة وفاة والده.. ماذا قال؟
Lebanon 24
11-01-2023
|
05:00
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عرض الفنان أحمد السعدني عبر حسابه الخاص في "فيسبوك" منشوراً طمأن فيه جمهوره على صحة والده الفنان الكبير صلاح السعدني بعد شائعات وفاته التي انتشرت، مهاجماً مطلقي الشائعة.
وكتب أحمد في منشوره: "أبويا بخير الحمدلله إن شاء الله تنشل يالي كتبت إشاعة"، إلا أنه بعدها بدقائق قليلة كتب ساخراً من ناشر شائعة وفاة والده بالقول: "كنت عايز تبقى الريس وأنت من مروجي الإشاعات يا خلة"، ما دفع عدداً كبيراً من الجمهور للاعتقاد بأنه يعرف مروّج الشائعة، وأن هذا المنشور موجّه له.
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وكانت قد انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار عن وفاة الفنان صلاح السعدني، إلا أن الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية نفت في تصريحات خاصة لـ"لها" تلك الأخبار، وأكدت أن كل ما تردد عن وفاة صلاح السعدني شائعة لا أساس لها من الصحة.
المصدر: لها
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