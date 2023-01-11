احلام تتهم جورجينا رودريغيز بتقليدها: "شي غريب!"

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أثارت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي الجدل بعدما تركت تعليقاً على صورة لحبيبة لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو، عارضة الازياء جورجينا رودريغيز.وظهرت جورجينا في الصورة وهي تستعرض مجوهراتها ضمن جلسة تصوير خضعت لها.فكتبت أحلام معلّقة: "مجوهراتها نفس مجوهراتي شي غريب كل ساعاتي نفس ساعاتها".