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فنون ومشاهير

معتصم النهار يستعد لشجرة التفاح

Lebanon 24
11-01-2023 | 14:00
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يبدو أن نجاح الأعمال المقتبسة من الدراما التركية أصبح عامل جذب لكثير من النجوم حيث تستعد قنوات الـأم بي سي لإنتاج عمل درامي ضخم مأخوذ عن المسلسل التركي الشهير "التفاح الحرام ".

شجرة التفاح
على غرار العديد من الأعمال الدرامية  التركية التي نجحت الـأم بي سي في تقديمها للدراما العربية خلال المواسم الماضية بدايةً من عروس بيروت وحتى مسلسل ستيليتو، وبحسب المعلومات فان أن الـأم بي سي تخطط لتقديم النسخة العربية من مسلسل "التفاح الحرام "، على أن يحمل العمل إسم "شجرة التفاح " وقد رُشح لبطولته كل من معتصم النهار وزهراء بن ميم التي قدمت بطولة الحلقات الأولى من المسلسل العراقي "حيرة " أمام ألكسندر علوم ورفيق على أحمد، على أن يكون العمل مجموعة كبيرة من نجوم سوريا ولبنان والعراق وسيتم تصويره بتركيا فور إنتهاء التحضيرات الأخيرة للمسلسل .
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على صعيد آخر، كان معتصم النهار ولين برنجكجي وإبنتهما الوحيدة ساندار يقضون معاً إجازته السنوية في دبي ولم يتحدث معتصم عن عودتهما رغم أن الأقاويل تتردد كثيراً حول نية الطرفين العودة قريبا لمنزل الزوجية.(نواعم) 
 
المصدر: نواعم
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