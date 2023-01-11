بعد سقوطها على ذراعها.. هذه تطورات حالة الممثلة الشهيرة (صورة)

أعلنت الفنانة الكبيرة شهيرة من خلال حسابها الرسمي على "فيسبوك" عن تعرضها لحادث سقوط في منزلها أسفر عن إصابتها في ذراعها.



ونشرت شهيرة صورة لذراعها وهي موضوعة في جبيرة وعلقت على الصورة قائلة: "أنا وقعت على إيدي من كام يوم وربنا ستر.. الحمد لله وربنا يكملها على خير".

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