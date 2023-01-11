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فنون ومشاهير

بعد سقوطها على ذراعها.. هذه تطورات حالة الممثلة الشهيرة (صورة)

Lebanon 24
11-01-2023 | 08:00
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أعلنت الفنانة الكبيرة شهيرة من خلال حسابها الرسمي على "فيسبوك" عن تعرضها لحادث سقوط في منزلها أسفر عن إصابتها في ذراعها.

ونشرت شهيرة صورة لذراعها وهي موضوعة في جبيرة وعلقت على الصورة قائلة: "أنا وقعت على إيدي من كام يوم وربنا ستر.. الحمد لله وربنا يكملها على خير".
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وانهالت عليها التعليقات من جمهورها تتمنى لها السلامة وسرعة الشفاء، لتطمئن جمهورها بأنها أصبحت بخير وأن الآلام بدأت تقل وأنها في طريقها للتعافي. (لها)

المصدر: لها
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