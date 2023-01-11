فنانة شهيرة تلجأ لشرطة الانترنت.. والسبب؟

أعلنت الفنانة صفية العمرى أنها تقدمت ببلاغ رسمي ضد منتحلي شخصيتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت العمري، إنها اتخذت الإجراءات القانونية كافة ضد أصحاب هذه الحسابات المزيفة ومقاضاتهم، موضحة أنها لا تمتلك سوى حساب شخصي واحد فقط على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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وطالبت جمهورها بالحذر من الحسابات المزيفة التي تستغل أسماء المشاهير بصور غير مشروعة.



يذكر أن آخر ظهور للفنانة صفية العمرى كان في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأخيرة التي عقدت في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وشهدت تألقها فى إطلالة جديدة لها. (لها)