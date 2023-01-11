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فنون ومشاهير

معتصم النهار يتحدّث عن علاقته بطليقته... ماذا قال عن ابنتهما؟

Lebanon 24
11-01-2023 | 11:24
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تطرّق النجم معتصم النهار الى علاقته بطليقته لين برنجكجي، لافتاً إلى أن أكبر مخاوفه في الوقت الحالي يرتبط بابنتهما ساندرا.
وفي حوار تلفزيوني ضمن برنامج "كلام نواعم"، أكد معتصم أنه قرر الانتقال والعيش إلى جوار طليقته، لا سيما أنهما قررا المحافظة على علاقة صداقة واحترام في ما بينهما، إذ قال: "أحياناً بدك تلاقي الحلول لتلاقي 40% من الأمان اللي كنت عايشه".
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وعن حضانة ابنته، قال الفنان السوري: "أنا اليوم وبكرا وبعد مية سنة الأطفال دايماً مع الأم، لأنه هي المكان الصحيح، اضطررت أن ابذل جهداً فوق طاقتي من كل النواحي، لحتى ساندرا ما تحس انها خسرت كتير، وحاولت قلّل من الخسارة بالعيش في منزل قريب من منزل لين، وتكون قريبة منا، مع انها مدركة للانفصال". وأضاف: "شفت إذا قررنا نستمر بزواجنا من أجل ابنتنا فإننا نوصل رسالة خاطئة لها، وقرار الانفصال كان أفضل الأسوأ".
وتابع حديثه موضحاً: "اليوم أنا وأمها منفصلين ولكننا أصدقاء، وهي الرسالة الأفضل إننا نحتفظ بحد أدنى من الاحترام والحب والمودة والسعادة، أفضل من إننا نكون في بيت واحد ونوصّل شكل خاطئ لها عن العائلة".
 
كما لفت معتصم النهار الى أن ابنته كانت تشعر بالخجل في المراحل الأولى من الطلاق، فهي لم تتحدث في الموضوع مع أحد، لذا اضطر الى بذل جهد كبير لاحتواء الأمر، معبّراً عن خشيته من الأسئلة التي قد تطرحها عليه، ومنها عن التربية الجنسية، فقد يضطر حينها الى أن يحوّلها الى والدتها لتجيب على هذه المواضيع.
المصدر: لها
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