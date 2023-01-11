محمد رمضان في ورطة جديدة!

عاد الفنان المصري محمد رمضان إلى دائرة الجدل مجدداً بسبب حجب أغنيته الجديدة "على وضعنا"، التي طرحها عبر يوتيوب على طريقة "التريو" والتي قدّمها مع كل من الفنان الكبير أحمد عدوية ونجله محمد.





وفي السياق، كشفت صحيفة "المصري اليوم" أن حقوق الملكية هي السبب وراء هذا الحجب، حيث أظهر المغني المصري محمود بدر، عضو فريق "شارع 3" المستندات التي تؤكد حقوق الملكية والنشر لكلمات أغنية "لسه متخلقش"، والتي هي أغنية "على وضعنا"، بعدما بدّل رمضان العنوان، فتمَّ حجبها على الفور، إثر تأكّد يوتيوب من صحة المستندات، كما حذفها من قناة رمضان الرسمية.

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