بلاغ للنائب العام ضد ياسمين عز.. هل يتمّ إيقاف برنامجها؟

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نشرت المحامية الشهيرة نهاد أبوالقمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على صفحتها الشخصية بـ"فيسبوك" والتي تحمل اسم "حكايات نهاد" منشوراً أعلنت من خلاله تقديمها بلاغاً لدى مكتب النائب العام ضد مقدمة الإعلامية ياسمين عز برنامج "كلام الناس" على قناة mbc مصر.وقالت أبو القمصان في البلاغ الذي قدمته: "تطالعنا يوميا المبلّغ ضدها ببرنامجها (كلام الناس) المذاع على قناة "ام بي س- مصر" الفضائية تبث من خلاله خطاباً تحريضياً لممارسة العنف ضد المرأة المصرية وأن على النساء أن تقبل العنف والإهانة، كما يتضمن خطابها تهكم وسخرية وتنمر على حال الأسرة المصرية الزوجة والزوج المصري تحديدا، مستغلة أحداث ومواقف فردية لوقائع واحداث تنشر على مواقع السوشيال ميديا لتطبيع اهانة وضرب الازواج للزوجات لتنشر بذلك افكار تهدم الاسرة المصرية التي تعد نواة المجتمع، ضاربة عرض الحائط أحكام الدستور المصري والقانون وتوجهات الدولة المصرية في ارساء مبادئ حقوق الانسان من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان واستراتيجية مصر 2030، فضلا على استهداف هدم جهود الدولة في تمكين المرأة المصرية اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، والتي تبذل الدولة المصرية جهود كبيرة في مشرعات قومية متعددة منها المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية".وتابعت: "ولم تكتف المشكو ضدها بمخالفة قيم الأسرة والتحريض على العنف والتنمر بالمرأة والطفلة وإنما تجرأت على اهانة رموز التاريخ المصرى بالاستخدام الجاهل لكلمة فرعون في غير موضعها وبطريقة غير لائقة لتنجح في جعلها هدف للتهكم والسخرية من كافة المعترضين على ما تبثة من جهل، حيث استمرأت وشجعت أن تكون احاديثها اكبر مصدر للسخرية للعديد من النشطاء "البوجرز" لكلامها والتي تعمدت الزج فيها بكلمة "الفرعون الكبير" و"الفرعون الصغير" وان الزوج قطعة آثار نادرة، لابد من المحافظة عليها وأن تصطحبه الزوجة في يدها حتي وهي ذاهبة للحمام وذلك بتعمد نشر صورة مشوهة عن الرجل المصري والسخرية منه ومن التاريخ المصري في ذات الوقت".وأكملت: "أيضاً تطاولت وبإلحاح وصل إلى حد الازعاج المتعمد" الذي وصل أن قالت في برنامجها عقب حادثة عنف لامرأة مصرية "واحد – صفر ليا" واستكملت الالحاح في بث رسائل أدت إلى ازعاج العديد من المصريين كما قامت بالتحريض على العلاقات بين الاطفال فيما يتعلق بالاخ والاخت والتعامل مع البنت كخادمة تخدم ما سمته "الفرعون الصغير" وان يناديها "بالجرس".ايضا تتعمد المشكو في حقها إلى نشر الجهل والخرافة بادعاء اقوال مرسلة ونشرها على انها نظريات علمية تقول انها هي فقط مكن درسها مثل "الصوت الشتوي والصوت الصيفي" وغيرها من العبارات غير المفهومه. الامر الذي جعل الدعوة عبر وسم "#اوقفو_ ياسمين_عز" يتصدر منصات التواصل الاجتماعي لمرات عديدة ولم يشكل الامر أي رادع لها بل استمرأت الامر واستكملت من دون رادع كل هذه الاقوال تخرج من حيز حرية الرأي إلى كونها افعال مؤثمة وتعد جرائم بموجب قانون العقوبات، وذلك بالمواد 86 مكرر، 98 ب، 171، 188، 308 ،والمواد 25، 34 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات".وأوضحت أبوالقمصان بضرورة تفعيل هاشتاج حاكموا ياسمين عز وإن هناك ملفا واضحا عن كافة تصريحاتها الإعلامية المشار لها في البلاغ.من ناحيته، أعلن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، عن رفضه وعميق استيائه من المحتوى المسيء الذى يقدم من خلال برنامج "كلام الناس" المذاع على قناة MBC مصر للمذيعة ياسمين عز.وقال المجلس إن "البرنامج يمثل إهانة وتحقيرا وتقليلا من شأن المرأة المصرية ويضر بها، كما يعد محتوى موجها لتغييب الوعي المجتمعي بما يتم إنجازه على أرض الواقع من جهود حثيثة لتمكين المرأة المصرية".وأوضح أنه تقدم صباح اليوم بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد البرنامج، حيث تلقى المجلس العديد من الشكاوى من نساء مصر عبر منصات التواصل الاجتماعي يعبرن عن رفضهن لهذا المحتوى المسيء ويطالبن بوقفه.