وداعاً يا صديقي.. أيمن زيدان يودّع ممثلاً سورياً توفيّ بصمت (صورة)

نعى الفنان السوري أيمن زيدان، زميله الراحل رضوان جاموس الذي توفي عن عمر ناهز الـ62 عاماً من دون الكشف عن الأسباب التي أدت إلى وفاته.

واستذكر زيدان أجمل لحظاته مع الراحل من خلال مجموعة من الصور التي نشرها عبر "إنستغرام" وأرفقها بتعليق كتب فيه: "كان صديق دراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية تخرّجنا معاً وقدّم دور "بونتيلا" في مشروع التخرج عام 1981. واتخذ رضوان قراراً حاسماً في أن يكمل مشواره الاحترافي في مدينته طرطوس حاملاً هواجس حلمه المسرحي بين أروقة المدينة الهادئة وبعيداً عن العاصمة. وكان خياراً جريئاً لكنه وفيّ لما حلم به".

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وتابع رسالته: "عمل طويلاً بصمت وفُجعت بأنه ترجّل عن صهوة الحياة. لا تزال الدنيا تمارس عسفها في اختطاف الطيبين لكنها سُنّة الحياة، فها هو ثالث زملاء الدفعة يغادرنا، غسان سلمان وطلال نصرالدين واليوم رضوان جاموس، وداعاً يا صديقي والرحمة لروحك الطيبة".