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فنون ومشاهير

شيرين رضا عن طليقها عمرو دياب: "آخر حاجة ممكن أفكر فيها"

Lebanon 24
12-01-2023 | 05:00
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نفت الفنانة شيرين رضا دخولها في تحدٍّ خاصٍ مع طليقها النجم عمرو دياب عقب طلاقهما.
 
 
 
وأكدت في تصريحات لبرنامج "سينماتك" المذاع عبر قناة SBC السعودية، أن آخر ما تفكر فيه المرأة المطلقة هو طليقها.
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كما وأكدت أن كل ما كان يشغلها هو تربية ابنتها نور، وأشارت إلى أنه لم يحدث خلاف بينها وبين دياب "زوجها الأول"، حتى يتطور بعد الانفصال لأزمة وتحدٍّ.
 
 
وقالت شيرين: "بعد الطلاق بتفكري أولاً في مصلحة بناتك، والطليق دا آخر حاجة تفكري فيها".
وأضافت: "التحدي مش إنك تغيظي طليقك وتقوليله شوف قدرت أعمل إيه من غيرك، التحدي إن تطلعي ولادك أسوياء". (سيدتي)
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