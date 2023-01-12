طلب منها قضاء ليلة معه فوافقت.. مشهد بين النجم السوري الشهير والممثلة اللبنانية يتصدر التراند (صور)

تصدرت الحلقة الثالثة من مسلسل "الثمن" الذي بدأ عرضه مؤخرا وهو نسخة عربية للمسلسل التركي الشهير "ويبقى الحب" التراند بسبب أحد مشاهده.

وتدور قصة المسلسل حول "سارة" أرملة شابة فقدت زوجها في حادث سيارة وهي ام لولد لا يعترف به أهل والده الاثرياء ومصاب بمرض اللوكيميا، تعجز عن تغطية التكلفة الباهظة للعملية فتقترض بعض المال لكن يبقى 200 ألف دولار فتضطر إلى طلب المساعدة من "زين" صاحب الشركة التي تعمل فيها الناقم على النساء فوافق شرط ان تمضي معه ليلة فقبلت.

وفي الحلقة الثالثة من المسلسل يعرض مشهد الليلة التي وافقت سارة على قضائها مع زين ليتحول الى تراند على السوشيل ميديا.

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يُذكر ان المسلسل من بطولة النجم السوري باسل خياط والممثلة اللبنانية رزان جمال إضافة إلى الممثلين نيكولا معوض وسارة أبي كنعان وغيرهم من الممثلين، ويعرض على منصة "شاهد".