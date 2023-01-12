Advertisement

فنون ومشاهير

طلب منها قضاء ليلة معه فوافقت.. مشهد بين النجم السوري الشهير والممثلة اللبنانية يتصدر التراند (صور)

Lebanon 24
12-01-2023 | 03:20
A-
A+
Doc-P-1028036-638091159165394724.jpg
Doc-P-1028036-638091159165394724.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 

تصدرت الحلقة الثالثة من مسلسل "الثمن" الذي بدأ عرضه مؤخرا وهو نسخة عربية للمسلسل التركي الشهير "ويبقى الحب" التراند بسبب أحد مشاهده.

 

وتدور قصة المسلسل حول "سارة" أرملة شابة فقدت زوجها في حادث سيارة وهي ام لولد لا يعترف به أهل والده الاثرياء ومصاب بمرض اللوكيميا، تعجز عن تغطية التكلفة الباهظة للعملية فتقترض بعض المال لكن يبقى 200 ألف دولار فتضطر إلى طلب المساعدة من "زين" صاحب الشركة التي تعمل فيها الناقم على النساء فوافق شرط ان تمضي معه ليلة فقبلت.

 

وفي الحلقة الثالثة من المسلسل يعرض مشهد الليلة التي وافقت سارة على قضائها مع زين ليتحول الى تراند على السوشيل ميديا.

Advertisement

 
 
 
 

يُذكر ان المسلسل من بطولة النجم السوري باسل خياط والممثلة اللبنانية رزان جمال إضافة إلى الممثلين نيكولا معوض وسارة أبي كنعان وغيرهم من الممثلين، ويعرض على منصة "شاهد".

 

 

 

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:00 | 2023-01-12
02:00 | 2023-01-12
23:24 | 2023-01-11
23:00 | 2023-01-11
16:00 | 2023-01-11
14:00 | 2023-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website