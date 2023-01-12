ما حقيقة خضوع يحيى الفخراني لعملية جراحية عاجلة؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات القليلة الماضية، بصورة للفنان القدير يحيى الفخراني، تظهر خضوعه لعملية جراحية في العين، الأمر الذي أثار قلق جمهوره ومحبيه.

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وعلم "سيدتي نت" أن الصورة المتداولة يعود تاريخها لشهر تشرين الثاني من العام الماضي، وأن الجراحة تمت بالفعل ولكنها لم تكن عاجلة كما يروج البعض.





كما وعلم "سيدتي نت" أن الدكتور يحيى الفخراني خضع للجراحة على مرحلتين، الأولى في شهر تشرين الاول من العام الماضي لإزالة المياه البيضاء من العين اليسرى وزرع عدسة لتحسين مستوى الإبصار، وبعد استقرار حالته خضع لنفس الجراحة على يد الطبيب عمرو الأسود في العين اليمنى، وقام الأخير بنشر الصورة للذكرى كما فعل سابقاً مع الفنان محمود حميدة.

وظهر الفنان يحيى الفخراني في الصورة المتداولة ضاحكاً واضعاً ضمادة على عينه بعد إزالة المياه البيضاء من عليها.

وتعافى الفنان الفخراني من الجراحتين وقام بالمشاركة في احتفالات بداية العام 2023 بعرض الموسم الثاني من مسرحية "يا ما في الجراب يا حاوي" وشاركته البطولة المطربة كارمن سليمان، محمد الشرنوبي، شريف الدسوقي، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، لبنى ونس، علاء قوقة، محمد التاجي، ناصر سيف، رضا إدريس، ومن إخراج مجدي الهواري. (سيدتي)