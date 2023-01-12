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فنون ومشاهير

فنان شهير مدافعاً عن الألفاظ الخادشة في فيلمه: "من لا يعجبه فلا يحضر"

Lebanon 24
12-01-2023 | 14:00
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ستنكر الفنان الأردني منذر رياحنة الهجوم ضد فيلمه "الحارة" بحجة استخدام الألفاظ النابية خلال الأحداث.

وقال رياحنة في اتصال مصوّر على فضائية "العربية": "الجدل يثار عندما تقدم الحقيقة، لكننا أصبحنا نقدم أشياء لا تشبهنا، الفن لا يشترط أن يكون مرآة للمجتمع، ولكن من الممكن تقديم حدوتة إنسانية تمس أحاسيس الإنسان، أو حالة فنية متنوعة ومختلفة".
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وأضاف: "نحن لا نعيش في المدينة النبيلة، لأن العالم أجمع يستمع لهذه الألفاظ، ومن المستحيل أن أكون في بيئة تسمع فيها هذه الألفاظ في كل مكان، وأخاف أن أقدمها في العمل لأن الجمهور حينها لن يصدقني، ومن لا يعجبه فلا يحضر الفيلم. لقد قدمت مسلسلاً وفيه مشهد زوجتي تحتضنني خلاله وأنا مريض، قالوا إن المشهد خادش للحياء، وكأن الموضوع ليس نقداً بقدر ما أنه تصيّد بالماء العكر، فقط من دون معرفة". (لها) 
المصدر: لها
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