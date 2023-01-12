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فنون ومشاهير
الأمير هاري يهاجم الإعلام بسبب مذكراته "الفضائحية".. قتل ومخدرات!
Lebanon 24
12-01-2023
|
08:00
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هاجم الأمير هاري الإعلام بسبب تسليط الضوء على ما جاء في مذكراته، حول قتله 25 من مقاتلي "طالبان" أثناء تأديته الخدمة العسكرية في أفغانستان، واتهامه بالتفاخر بذلك.
وقال في تصريحات إعلامية: "بلا شك أخطر كذبة قالوها هي أنني تفاخرت بطريقة ما بعدد الأشخاص الذين قتلتهم في أفغانستان".
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وحقّق كتاب مذكرات الأمير هاري spare "البديل"، مبيعات قياسية خلال سويعات قليلة من طرحه في المكتبات بعموم المملكة المتحدة، وقد بات "الأسرع مبيعاً" لكتاب غير روائي، مع نفاد 400 ألف نسخة على الفور، بحسب موقع سكاي نيوز البريطاني.
وكشف هاري الكثير من أسرار العائلة البريطانية الملكية من وجهة نظره، على غرار خلافه مع شقيقه الأكبر الأمير هاري، وعدم رضاه عن زواج والده الملك تشارلز، بالإضافة إلى الكثير من تفاصيل حياته الجنسية وعلاقته مع زوجته ميغان ماركل!
وحتى الآن، لم يظهر أي تعليق أو رد فعل على تصريحاته من قصر باكنغهام وقصر كنسينغتون.
يُذكر أن الكتاب سيصبح مُتاحاً في 16 لغة وبنسخة صوتية أيضاً. (لها)
المصدر: لها
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