Advertisement

فنون ومشاهير

الأمير هاري يهاجم الإعلام بسبب مذكراته "الفضائحية".. قتل ومخدرات!

Lebanon 24
12-01-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1028079-638091239570416250.jpg
Doc-P-1028079-638091239570416250.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هاجم الأمير هاري الإعلام بسبب تسليط الضوء على ما جاء في مذكراته، حول قتله 25 من مقاتلي "طالبان" أثناء تأديته الخدمة العسكرية في أفغانستان، واتهامه بالتفاخر بذلك.

وقال في تصريحات إعلامية: "بلا شك أخطر كذبة قالوها هي أنني تفاخرت بطريقة ما بعدد الأشخاص الذين قتلتهم في أفغانستان".
Advertisement

وحقّق كتاب مذكرات الأمير هاري spare "البديل"، مبيعات قياسية خلال سويعات قليلة من طرحه في المكتبات بعموم المملكة المتحدة، وقد بات "الأسرع مبيعاً" لكتاب غير روائي، مع نفاد 400 ألف نسخة على الفور، بحسب موقع سكاي نيوز البريطاني.

وكشف هاري الكثير من أسرار العائلة البريطانية الملكية من وجهة نظره، على غرار خلافه مع شقيقه الأكبر الأمير هاري، وعدم رضاه عن زواج والده الملك تشارلز، بالإضافة إلى الكثير من تفاصيل حياته الجنسية وعلاقته مع زوجته ميغان ماركل!

وحتى الآن، لم يظهر أي تعليق أو رد فعل على تصريحاته من قصر باكنغهام وقصر كنسينغتون.

يُذكر أن الكتاب سيصبح مُتاحاً في 16 لغة وبنسخة صوتية أيضاً. (لها) 
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2023-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:20 | 2023-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:47 | 2023-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:23 | 2023-01-12
11:00 | 2023-01-12
08:20 | 2023-01-12
05:00 | 2023-01-12
03:20 | 2023-01-12
02:00 | 2023-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website